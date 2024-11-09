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Paulo Sousa: "Alla Fiorentina vicini a qualcosa di straordinario ma i Della Valle erano distratti..."

Paulo Sousa ricorda gli anni alla Fiorentina dove, nella prima stagione, fini ad un passo dal titolo di campioni d'inverno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2024 12:17
Paulo Sousa: "Alla Fiorentina vicini a qualcosa di straordinario ma i Della Valle erano distratti..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole sulla sua esperienza in viola:

«Alla Fiorentina siamo arrivati a tanto così dal fare qualcosa di straordinario. La proprietà aveva - diciamo così - distrazioni familiari, ma quello resta un anno strepitoso, di notevole valorizzazione della rosa. Chiesa, Marcos Alonso, Bernardeschi, Kalinic, Ilicic, Borja, tutti via a un valore superiore a quello dell’acquisto».

LE PAROLE DI PAULO SOUSA SU PALLADINO

https://www.labaroviola.com/sousa-palladino-interessante-ha-saputo-fare-un-passo-indietro-dimostrando-grande-intelligenza/276142/

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