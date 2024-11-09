Paulo Sousa: "Alla Fiorentina vicini a qualcosa di straordinario ma i Della Valle erano distratti..."
Paulo Sousa ricorda gli anni alla Fiorentina dove, nella prima stagione, fini ad un passo dal titolo di campioni d'inverno
L'ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole sulla sua esperienza in viola:
«Alla Fiorentina siamo arrivati a tanto così dal fare qualcosa di straordinario. La proprietà aveva - diciamo così - distrazioni familiari, ma quello resta un anno strepitoso, di notevole valorizzazione della rosa. Chiesa, Marcos Alonso, Bernardeschi, Kalinic, Ilicic, Borja, tutti via a un valore superiore a quello dell’acquisto».
LE PAROLE DI PAULO SOUSA SU PALLADINO
https://www.labaroviola.com/sousa-palladino-interessante-ha-saputo-fare-un-passo-indietro-dimostrando-grande-intelligenza/276142/