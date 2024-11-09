Sousa: “Palladino interessante, ha saputo fare un passo indietro dimostrando grande intelligenza”

Alla Fiorentina arrivammo davvero a un passo dal fare qualcosa di straordinario, la proprietà aveva distrazioni familiari

Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, si è raccontato al Corriere dello Sport: “Alla Fiorentina arrivammo davvero a un passo dal fare qualcosa di straordinario. La proprietà aveva distrazioni familiari, ma quello resta un anno strepitoso, di notevole valorizzazione della rosa. Chiesa, Marcos Alonso, Bernardeschi, Kalinic, Ilicic, Borja, tutti via a un valore superiore a quello dell'acquisto.

L'Italia è la tappa imprescindibile, il suo calcio un punto di riferimento assoluto e di verifica. In questo periodo vedo una fioritura di tecnici preparatissimi e di proposta. Alla difesa bassa, all'attesa passiva e al contropiede rispondono con il pressing alto, la costruzione verso il corridoio centrale o quello laterale.

Lazio? Il gioco di Baroni mi piace tantissimo. Tutti partecipano, tutti sono coinvolti, l'intensità con cui la Lazio continua a giocare anche quando si trova in vantaggio mi entusiasma. È molto interessante anche Raffaele Palladino che nel momento di maggiore difficoltà ha saputo fare un passo indietro, dimostrando grande intelligenza. O il Como di Fabregas, il Genoa di Alberto. L'altra sera ho fatto tardi per vedere Genoa-Como fino alla fine”.

https://www.labaroviola.com/repubblica-la-fiorentina-cerca-equilibrio-tra-turnover-e-mercato-segnali-di-speranza-da-ikone/276140/