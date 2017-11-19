Pioli peggio di Sousa e Montella dopo 13 gare: solo Miha fece meno punti
La Fiorentina di Stefano Pioli è peggiore di quella di Paulo Sousa e di quella di Vincenzo Montella. A dirlo sono i numeri: 17 punti in 13 gare quest'anno, contro i 28 del primo anno del lusitano, che...
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 21:15
La Fiorentina di Stefano Pioli è peggiore di quella di Paulo Sousa e di quella di Vincenzo Montella. A dirlo sono i numeri: 17 punti in 13 gare quest'anno, contro i 28 del primo anno del lusitano, che ne fece 20 il secondo. Durante il regno di Montella, invece, ecco 27, 24 e 19 punti.
Solo Sinisa Mihajlovic riuscì a fare peggio, totalizzando 15 punti.