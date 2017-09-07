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Pioli undicesimo stipendio in Italia come allenatore. Guadagna meno di Paulo Sousa alla Fiorentina

Ecco la classifica degli stipendi degli allenatori di serie A nell'analisi della Gazzetta dello Sport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2017 11:01
Pioli undicesimo stipendio in Italia come allenatore. Guadagna meno di Paulo Sousa alla Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ecco la classifica degli ingaggi dei tecnici del massimo campionato italiano. E tra le novità c’è anche la Fiorentina, che risparmia passando da Sousa (1,5 milioni ) a Pioli, che ne guadagna “solo” 1,1. Questa la classifica completa degli allenatori: Allegri (7 milioni), Spalletti (4), Montella (3), Di Francesco (1,5), Mihajilovic (1,5), Sarri (1,4), Gasperini (1,3), Inzaghi (1,3), Donadoni (1,2), Giampaolo (1,1), Pioli (1,1), Baroni (0,6), Juric (0,6), Maran (0,6), Rastelli (0,6), Nicola (0,5), Delneri (0,45), Bucchi (0,4), Semplici (0,4), Pecchia (0,25).

Stefano Pioli ha un contratto con la Fiorentina fino al 2019 (ma c’è già un’opzione per allungare l’accordo di una stagione), con stipendio di 1,1 milioni di euro. Un risparmio anche in questo caso rispetto alla passata stagione, perché Paulo Sousa guadagnava 1,5 milioni di euro.

La Gazzetta dello Sport

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