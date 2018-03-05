Sousa: "Sto veramente male, grazie Davide per aver fatto parte della mia vita."
Paulo Sousa ha parlato ai media del suo ex giocatore Davide Astori: "“Non ci sono parole, solo un grandissimo dolore. Abbiamo trascorso due anni importanti dove siamo cresciuti insieme sul piano profe...
A cura di Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 12:17
Paulo Sousa ha parlato ai media del suo ex giocatore Davide Astori: "“Non ci sono parole, solo un grandissimo dolore. Abbiamo trascorso due anni importanti dove siamo cresciuti insieme sul piano professionale e umano. Grazie Davide per essere parte della mia vita. Alla famiglia, in particolare a Francesca e Vittoria, ai suoi genitori, al fratello e a tutta la famiglia Viola il mio profondo affetto”.