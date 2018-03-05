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Sousa: "Sto veramente male, grazie Davide per aver fatto parte della mia vita."

Paulo Sousa ha parlato ai media del suo ex giocatore Davide Astori: "“Non ci sono parole, solo un grandissimo dolore. Abbiamo trascorso due anni importanti dove siamo cresciuti insieme sul piano profe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 12:17
Sousa: "Sto veramente male, grazie Davide per aver fatto parte della mia vita." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Paulo Sousa ha parlato ai media del suo ex giocatore Davide Astori: "“Non ci sono parole, solo un grandissimo dolore. Abbiamo trascorso due anni importanti dove siamo cresciuti insieme sul piano professionale e umano. Grazie Davide per essere parte della mia vita. Alla famiglia, in particolare a Francesca e Vittoria, ai suoi genitori, al fratello e a tutta la famiglia Viola il mio profondo affetto”.

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