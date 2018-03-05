Sousa: "Sto veramente male, grazie Davide per aver fatto parte della mia vita."

Paulo Sousa ha parlato ai media del suo ex giocatore Davide Astori: "“Non ci sono parole, solo un grandissimo dolore. Abbiamo trascorso due anni importanti dove siamo cresciuti insieme sul piano profe...

A cura di Redazione Labaroviola 05 marzo 2018 12:17

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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