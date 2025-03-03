Sousa ricorda la sua Fiorentina: “Esperienza incredibile. La sinergia tra pubblico e squadra fu fantastica”

Firenze? Emozioni uniche che mi porterò sempre dentro

Paulo Sousa, ora tecnico dello Shabab Al-Ahli negli Emirati Arabi, ecco un estratto delle sue parole a La Nazione: “Quali scelte non rifarei? Le rispondo in modo semplice e diretto: sono un uomo felice. Tutte le decisioni che ho preso nella mia carriera hanno fatto sì che arrivassi qui. E qui sono felice. Ringrazio il mondo del calcio che mi ha portato a essere ciò che sono e mi ritengo fortunato. Quindi perché avere rammarico? Parlo di Fiorentina sempre molto volentieri, un’esperienza incredibile, nella quale la sinergia tra pubblico e squadra fu fantastica. Sono emozioni uniche che mi porterò sempre dentro. Un gruppo cresciuto con un forte senso di identità e che aveva stretto un legame grande con l’ambiente”.