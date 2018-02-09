Sousa: "Indimenticabile battere la Juve. Forza Chiesa, sono orgoglioso di te. L'amore di Firenze..."

Ad una manciata di ore da Fiorentina-Juventus parla l'ex mister viola Paulo Sousa, intercettato ai microfoni di Sky Sport: “Fiorentina-Juventus è una partita unica. Vedere e sentire l’amore e l’orgogl...

Ad una manciata di ore da Fiorentina-Juventus parla l'ex mister viola Paulo Sousa, intercettato ai microfoni di Sky Sport: “Fiorentina-Juventus è una partita unica. Vedere e sentire l’amore e l’orgoglio di Firenze dopo aver battuto i bianconeri nel modo in cui l’abbiamo fatto, con personalità, qualità e superiorità in ogni momento del gioco, è indimenticabile. Chiesa? Ha sempre voglia di vincere ogni partita, dribblando e segnando. E’ un orgoglio continuare a vedere la crescita fisica e mentale di Federico per poter esprimere tutte le sue qualità. Forza Chiesa, il calcio mondiale ti aspetta e sono sicuro che ti vedrà protagonista”.