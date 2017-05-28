Repubblica: oggi finisce il fastidio delle conferenze stampa per Paulo Sousa
La Repubblica in edicola oggi evidenzia come da stasera, dopo la gara contro il Pescara, Paulo Sousa potrà liberarsi dal "fastidio" delle conferenze stampa. Nelle ultime settimane, infatti, l'allenato...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2017 11:49
La Repubblica in edicola oggi evidenzia come da stasera, dopo la gara contro il Pescara, Paulo Sousa potrà liberarsi dal "fastidio" delle conferenze stampa. Nelle ultime settimane, infatti, l'allenatore lusitano ha chirurgicamente evitato di rispondere a domande sul suo futuro e sul rapporto sulla società. Anche ieri, insieme al solito ritornello "giochiamo sempre per vincere", ha voluto concentrarsi soltanto sull'ormai inutile gara contro il Pescara.