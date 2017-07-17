Chiesa: "Non dimenticherò mai il mio primo ritiro. Allo Juventus Stadium non mi facevano rientrare in campo, Sousa sotto la doccia mi disse..."
Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di ViolaChannel: "Voglio raccontare questa storia. Ero allo Juventus Stadium la passata stagione, rientrato negli spogliatoi dopo ave...
Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di ViolaChannel: "Voglio raccontare questa storia. Ero allo Juventus Stadium la passata stagione, rientrato negli spogliatoi dopo aver giocato il primo tempo. Mi sono fatto la doccia e faccio per rientrare in campo, ma lo steward mi ha detto: 'Devo chiamare il mio superiore per sapere se posso farti entrare, non tutti possono'. Io risposi che in realtà avevo giocato i primi 45' con la maglia della Fiorentina (ride ndr). È stato molto divertente. Le nuove maglie in onore del Calcio Storico? Firenze è molto attaccata alla sua storia, i tifosi tengono alla maglia, ai risultati e a quello che fa la Fiorentina. È bello giocare in un'atmosfera magnifica come quello del Franchi. Il gol di Badelj? L'ha spinta lo stadio, io non l'ho toccata. Il ritiro dell'anno scorso mi rimarrà sempre nel cuore, è stato l'inizio della mia carriera. Mi ricorderò sempre anche di quando Sousa ha affermato che sarei rimasto in viola tutta la stagione, ero sotto la doccia e quando me l'anno detto non potevo crederci. La passata stagione è stata un premio per me".