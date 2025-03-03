Sousa: “Palladino non ha bisogno dei miei consigli. Fiorentina rosa incredibile, lui ha le idee chiare”

Palladino farà bene. Commisso? Proprietà forte e determinata

Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, a La Nazione ha inoltre parlato di Raffaele Palladino, attuale tecnico viola: “E su Palladino? Raffaele non ha certo bisogno dei miei suggerimenti e sa bene quello che deve fare. Oggi la Fiorentina ha una rosa incredibile in numero e qualità, e lui ha idee chiare e orientato nelle sue scelte. Come del resto lo era anche Italiano. Per questo sono sicuro che farà bene. Sulle ultime difficoltà? Può succedere. Ma quando hai una proprietà forte e ben determinata come lo è Commisso, tutto si può fare. Al presidente deve andare il massimo riconoscimento per quello che sta facendo per il club, con investimenti importanti”.