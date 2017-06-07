Altro giro, altra corsa: Paulo Sousa è in Cina, pronta la firma con lo Jiangsu Suning!

Dopo essere stato snobbato da Borussia Dortmund e Porto, il giramondo Paulo Sousa, è pronto ad espatriare ancora una volta. Secondo quanto riporta FcInterNews.it, il tecnico portoghese si trova già a...

Dopo essere stato snobbato da Borussia Dortmund e Porto, il giramondo Paulo Sousa, è pronto ad espatriare ancora una volta. Secondo quanto riporta FcInterNews.it, il tecnico portoghese si trova già a in Cina per firmare col Jiangsu Suning, società del gruppo Suning che milita nella Chinese Super League. Paulo Sousa diventerà dunque l'allenatore del club satellite dell'Inter, lavorando per altro assieme a Walter Sabatini, dirigente sia dei nerazzurri che dello Jiangsu. Le firme sono attese a breve, ma il portoghese è davvero vicino alla Cina...