La separazione anticipata tra la Fiorentina e Paulo Sousa è costata alle casse viola 200 mila euro

Il contratto prevedeva questa "penale". Il retroscena raccontato dalla Nazione

Secondo quanto riportato dalla Nazione nel contratto tra Paulo Sousa e la Fiorentina pare fosse inserita una clausola da far scattare in caso non fosse diventato effettivo il rinnovo (c’era un’opzione) per la terza stagione. Il mancato rinnovo sarebbe costato alle casse viola 200mila euro.