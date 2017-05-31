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La separazione anticipata tra la Fiorentina e Paulo Sousa è costata alle casse viola 200 mila euro

Il contratto prevedeva questa "penale". Il retroscena raccontato dalla Nazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 maggio 2017 12:04
La separazione anticipata tra la Fiorentina e Paulo Sousa è costata alle casse viola 200 mila euro - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com. Paulo Sousa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com. Paulo Sousa
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Secondo quanto riportato dalla Nazione nel contratto tra Paulo Sousa e la Fiorentina pare fosse inserita una clausola da far scattare in caso non fosse diventato effettivo il rinnovo (c’era un’opzione) per la terza stagione. Il mancato rinnovo sarebbe costato alle casse viola 200mila euro.

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