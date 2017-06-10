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Gazzetta: saltato Sousa al Jiangsu, ci andrà Fabio Capello con Brocchi e Zambrotta...

Niente Cina per Paulo Sousa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2017 11:40
Gazzetta: saltato Sousa al Jiangsu, ci andrà Fabio Capello con Brocchi e Zambrotta... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sembrava già definito e invece non è così: Paulo Sousa non allenerà il Jiangsu, squadra di Suning proprietario dell'Inter. Il problema sarebbe legato a delle ragioni fiscali. Ecco che la società, ha virato su Fabio Capello. Per lui pronto un biennale da 10 milioni a stagione, al seguito anche Brocchi e Zambrotta. Che fine farà Paulo Sousa?

A riportarlo, La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna.

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