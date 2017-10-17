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Clamoroso! Il sostituto di Montella, che rischia l'esonero dal Milan, potrebbe essere un altro ex tecnico viola

Montella rischia veramente il posto. Non per adesso perchè la società non intende cacciarlo dopo l'ottima prestazione nel secondo tempo del derby, ma se continuassero ad arrivare brutti risultati un c...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
17 ottobre 2017 13:01
Clamoroso! Il sostituto di Montella, che rischia l'esonero dal Milan, potrebbe essere un altro ex tecnico viola -
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Montella rischia veramente il posto. Non per adesso perchè la società non intende cacciarlo dopo l'ottima prestazione nel secondo tempo del derby, ma se continuassero ad arrivare brutti risultati un cambio in panchina è l'opzione più realistica.

Chi potrebbe essere il possibile sostituto? Il sogno della proprietà cinese del Milan è Ancelotti. Tuttavia ci sentiamo di scartare questa possibilità dato il contratto troppo ricco che il tecnico italiano continuerà a percepire per una stagione e mezzo al Bayern Monaco. Ecco allora che il nome più concreto è un altro ex viola. Stiamo parlando di Paulo Sousa. Il tecnico portoghese ancora senza squadra piace molto alla dirigenza rossonera anche perchè sa far giocare molto bene le sue squadre con la difesa a tre.

Al tecnico portoghese che a Firenze non ha lasciato un grande ricordo, non resta che aspettare una telefonata, sperando che finalmente sia quella giusta.

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