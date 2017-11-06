Paulo Sousa in Cina, adesso è ufficiale: il Tinajin lo annuncia sul proprio sito. L'ex tecnico viola prende il posto di Cannavaro...

Il Tianjin Quanjian ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’ingaggio del 47enne ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa.Prenderà il posto di Fabio Cannavaro, che ha lasciato la panchina dopo una...

Il Tianjin Quanjian ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’ingaggio del 47enne ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa.

Prenderà il posto di Fabio Cannavaro, che ha lasciato la panchina dopo una stagione e mezza, ottenendo l’anno scorso la promozione in prima divisione e in questa stagione la conquista di un posto nella Champions League asiatica. Il nome di Sousa era stato accostato negli ultimi tempi al Milan come possibile sostituto di Vincenzo Montella in caso di esonero anticipato dalla panchina rossonera, ma la firma del contratto porta lontano dall’Italia l’immediato futuro del portoghese, mentre la vittoria sul Sassuolo ha puntellato la posizione dell’ ex Aeroplanino. Quanto a Cannavaro, è probabile un suo ritorno al Guangzhou Evergrande, dove aveva già lavorato nel 2015 prima di un prematuro esonero.