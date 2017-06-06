Niente Borussia Dortmund per Sousa. Il club tedesco sceglie Bosz, ex tecnico dell'Ajax

Per Sousa niente Borussia Dortmund...

Era stato vociferato da molti il passaggio al Borussia Dortmund di Paulo Sousa ma così non sarà. Il club tedesco ha optato per Peter Bosz, 54 anni, nell'ultima stagione alla guida dell'Ajax, protagonista di una splendida stagione. Bosz prenderà il posto dell'uscente Tuchel.

Con l'ufficialità di Pioli a Firenze e Bosz al Borussia Dortmund... Quale sarà il futuro di Paulo Sousa?