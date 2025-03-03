Sousa: “Fiorentina da Champions, niente da invidiare a Napoli e Bergamo. Quella attuale può fare meglio della mia"

Mercato di gennaio? Può essere fondamentale e pericoloso

Paulo Sousa, oggi allenatore dello Shabab Al-Ahli, ma ex mister della Fiorentina è stato intervistato da La Nazione: “La Fiorentina ha tutto per andare in Champions e fare un percorso ottimo. Soprattutto se tutti andranno dalla stessa parte, ambiente compreso. Come è successo per il Napoli quando vinse lo scudetto. Firenze non ha niente da invidiare a quella piazza e neppure a Bergamo, che ha creato stabilità tecnica e finanziaria.A Firenze c'è un progetto secondo me entusiasmante. Squadra in difficoltà? Quando Firenze trova una connessione squadra-tifosi raggiunge una chimica unica.

L'unione di tutti e tra tutte le componenti che sta alla base dei risultati. Il mercato di gennaio? Questo mercato può essere fondamentale e pericoloso. Nella pre stagione hai la possibilità di lavorare e creare identità. Ora devi lavorare in fretta e magari evitare infortuni e su questo la Fiorentina non è stata fortunata. Ci vuole calma e pazienza. La mia Fiorentina? Quella attuale, non sono scaramantico, può fare molto meglio. Come detto, grazie all'unione di tutti, con coraggio e ambizioni, senza perdere fiducia nelle proprie qualità”.