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Fiorentina, ecco 41 punti in 28 gare: meno 4 rispetto ad un anno fa. Pioli può ancora riprendere Sousa

Con 41 punti messi via in 28 gare, la Fiorentina di Stefano Pioli si trova ad un passo dal settimo posto che vale l'Europa League (dista soltanto 3 punti, ndr). Un bottino che porta la viola a meno 4...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2018 10:43
Fiorentina, ecco 41 punti in 28 gare: meno 4 rispetto ad un anno fa. Pioli può ancora riprendere Sousa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Con 41 punti messi via in 28 gare, la Fiorentina di Stefano Pioli si trova ad un passo dal settimo posto che vale l'Europa League (dista soltanto 3 punti, ndr). Un bottino che porta la viola a meno 4 rispetto alla scorsa stagione, quando Sousa, dopo 28 gare, aveva totalizzato 45 punti. Nulla a che vedere con l'anno ancora precedente, quando i punti erano 53. Ma, al di là dei numeri - con Pioli che può ancora raggiungere il suo predecessore - conterà il risultato finale che, adesso, si chiama qualificazione all'Europa League.

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