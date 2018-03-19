Fiorentina, ecco 41 punti in 28 gare: meno 4 rispetto ad un anno fa. Pioli può ancora riprendere Sousa
Con 41 punti messi via in 28 gare, la Fiorentina di Stefano Pioli si trova ad un passo dal settimo posto che vale l'Europa League (dista soltanto 3 punti, ndr). Un bottino che porta la viola a meno 4...
Con 41 punti messi via in 28 gare, la Fiorentina di Stefano Pioli si trova ad un passo dal settimo posto che vale l'Europa League (dista soltanto 3 punti, ndr). Un bottino che porta la viola a meno 4 rispetto alla scorsa stagione, quando Sousa, dopo 28 gare, aveva totalizzato 45 punti. Nulla a che vedere con l'anno ancora precedente, quando i punti erano 53. Ma, al di là dei numeri - con Pioli che può ancora raggiungere il suo predecessore - conterà il risultato finale che, adesso, si chiama qualificazione all'Europa League.