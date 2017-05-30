Sousa sempre più vicino al Porto: per lui è pronto un biennale con opzione per il terzo anno

L'allenatore in uscita dalla Fiorentina è il principale candidato a sedere sulla panchina del Porto nella prossima stagione

L'avventura in panchina di Paulo Sousa potrebbe ripartire a breve e, stando alle indiscrezioni, potrebbe accadere proprio dove tutto è iniziato, ossia in Portogallo. Infatti, come riportato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, pare che l'allenatore lusitano sia il principale candidato a sedere sulla panchina del Porto nella prossima stagione. Secondo quanto si apprende pare infatti che il club abbia offerto all'ormai ex tecnico della Fiorentina un contratto biennale con eventuale opzione per il terzo.