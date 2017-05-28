SOUSA: "HO DATO ME STESSO PER LA FIORENTINA, HO SEMPRE VOLUTO IL SUO BENE. RINGRAZIO.."

Queste le parole di Sousa al termine di Fiorentina-Pescara, rilasciate ai microfoni di Premium Sport..

Queste le parole di Sousa al termine di Fiorentina-Pescara, rilasciate ai microfoni di Premium Sport: "Ho dato sempre tutto me stesso per la Fiorentina, come ho sempre fatto. E' stata la mia società per due anni e ho cercato solo di fare il suo bene. Ringrazio tutti quelli che nel quotidiano ci hanno aiutato a lavorare bene, un ringraziamento speciale a tutto il club. Tutto ciò che ho provato a fare era sempre a favore della Fiorentina"