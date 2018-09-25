Clamoroso Roma, arrivano conferme: Di Francesco può essere già esonerato, Sousa al suo posto

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, Paulo Sousa è pronto a sostituire Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. A dire il vero c'è già stato un contatto con il portoghese ex viola che ora...

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, Paulo Sousa è pronto a sostituire Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. A dire il vero c'è già stato un contatto con il portoghese ex viola che ora è il favorito nel caso la situazione precipiti. Si parla di uno spogliatoio da ricostruire, tra i problemi c'è stato l'acquisto di Nzonzi, che ha creato imbarazzo pure a De Rossi.