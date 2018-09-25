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Clamoroso Roma, arrivano conferme: Di Francesco può essere già esonerato, Sousa al suo posto

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, Paulo Sousa è pronto a sostituire Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. A dire il vero c'è già stato un contatto con il portoghese ex viola che ora...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2018 09:38
Clamoroso Roma, arrivano conferme: Di Francesco può essere già esonerato, Sousa al suo posto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Secondo il Corriere dello Sport - StadioPaulo Sousa è pronto a sostituire Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. A dire il vero c'è già stato un contatto con il portoghese ex viola che ora è il favorito nel caso la situazione precipiti. Si parla di uno spogliatoio da ricostruire, tra i problemi c'è stato l'acquisto di Nzonzi, che ha creato imbarazzo pure a De Rossi.

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