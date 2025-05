Paulo Sousa: “I tifosi della Fiorentina sono romantici, colti e amanti del bel gioco. Mi identifico in loro”

Paulo Sousa, attuale tecnico dello Shabab Al-Ahli ed ex allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Sportitalia in cui ha ricordato con affetto la sua esperienza sulla panchina viola:

“Vedere e sentire le sensazioni della gente a Firenze, quando eravamo riusciti a ottenere il primo posto in classifica, fu qualcosa di straordinario. Anche lì ho trovato tifosi pazzeschi, come a Salerno. La gente della Fiorentina ha un grande romanticismo, è un pubblico acculturato e innamorato del bel gioco. Mi sono identificato in loro, ho tanti bei ricordi”.

Riguardo alla Juventus, ha dichiarato:

“Vincere in un grande club? Non lo definirei complicato, anzi, penso che sia più semplice farlo alla Juve. Ha una storia importante, una grande tradizione e standard elevatissimi. È un ambiente dove ottenere risultati è più naturale. Ricevo proposte dall’Italia? Io sono un tecnico che vuole continuare a vincere, ma soprattutto cerco squadre che condividano la mia stessa mentalità”.