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Saponara: "Paulo Sousa ha detto delle falsità su di me. 9 milioni? Sono stato pagato poco..."

Questa mattina è uscita una bella intervista a Riccardo Saponara sulle pagine della Nazione, queste le sue parole su Sousa ed sulla sua quotazione di mercato:"Quando Paulo Sousa ha detto che il mio pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2017 15:28
Saponara: "Paulo Sousa ha detto delle falsità su di me. 9 milioni? Sono stato pagato poco..." - Saponara Fiorentina
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Questa mattina è uscita una bella intervista a Riccardo Saponara sulle pagine della Nazione, queste le sue parole su Sousa ed sulla sua quotazione di mercato:

"Quando Paulo Sousa ha detto che il mio problema era cronico ci rimasi male. Non fu corretto, anche perché disse una falsità: non ho un problema cronico, visto che è stato risolto. Essere stato pagato 9 milioni? Non ci penso. Comunque credo che la Fiorentina mi abbia preso sottoprezzo perchè sono stato acquistato nel periodo in cui rendevo meno, l’Empoli non mi aveva lasciato partire per cifre molto, ma molto più alte"

Le altre parole di Saponara alla Nazione

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