Saponara: "Pur di scendere in campo posso giocare anche da mezz'ala. Sousa? Da lui sono arrivate parole non corrette..."
Sulle colonne del QS-La Nazione questa giornata è possibile leggere una lunga intervista a Riccardo Saponara. Questi i titoli dell'intervista: "Adesso ho voglia di scendere in campo e pur di farlo pos...
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2017 09:49
Sulle colonne del QS-La Nazione questa giornata è possibile leggere una lunga intervista a Riccardo Saponara. Questi i titoli dell'intervista: "Adesso ho voglia di scendere in campo e pur di farlo posso giocare anche da mezz'ala. Sousa? Da parte sua sono arrivate parole non corrette. Mi dispiace che la sensibilità venga scambiata per debolezza: è così facile dare etichette... I miei film preferiti? Odiavo gli horror ma adesso li guardo. Il mio preferito è Will Smith".