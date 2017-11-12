Saponara: "Pur di scendere in campo posso giocare anche da mezz'ala. Sousa? Da lui sono arrivate parole non corrette..."

Sulle colonne del QS-La Nazione questa giornata è possibile leggere una lunga intervista a Riccardo Saponara. Questi i titoli dell'intervista: "Adesso ho voglia di scendere in campo e pur di farlo pos...

A cura di Redazione Labaroviola 12 novembre 2017 09:49

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