La Fiorentina di Pioli? Meno 10 rispetto al primo Sousa e meno 2 sull'ultimo Montella

La Fiorentina targata Stefano Pioli ha affastellato, fino a qui, 22 punti in classifica in 16 giornate di campionato. La squadra ha cominciato a trovare il ritmo nell'ultimo mese e, anche per questo,...

La Fiorentina targata Stefano Pioli ha affastellato, fino a qui, 22 punti in classifica in 16 giornate di campionato. La squadra ha cominciato a trovare il ritmo nell'ultimo mese e, anche per questo, appare nettamente staccata dalla prima Fiorentina di Paulo Sousa, che dopo le stesse gare aveva collezionato 32 punti, nella sua prima gestione. L'anno scorso, invece, i punti messi via dal lusitano erano stati 26. Pioli si avvicina però molto all'ultimo anno di Vincenzo Montella: l'aeroplanino, dopo 16 gare, aveva fatto 24 punti.