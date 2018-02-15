Portavoce Paulo Sousa: "A Firenze ha fatto bene, normale che venga accostato a grandi squadre"

Sem Moioli, attuale portavoce dell'ex tecnico viola Paulo Sousa, ha parlato del suo assistito a Sky Sport: "Paulo Sousa sta benissimo al Tianjin; ha fatto il preliminare di Champions asiatica ed è and...

Sem Moioli, attuale portavoce dell'ex tecnico viola Paulo Sousa, ha parlato del suo assistito a Sky Sport: "Paulo Sousa sta benissimo al Tianjin; ha fatto il preliminare di Champions asiatica ed è andato molto bene. Io, in quanto bergamasco, sono a Dortmund perché sono tifoso dell’Atalanta. Sousa? Ha un’età ancora giovanissima e sicuramente il suo bagaglio d’esperienza aumenterà con la sua esperienza in Cina. Le voci sul Milan? Non è mai stato nulla di vero: solo chiacchiere e possibilità, letture degli addetti ai lavori. Paulo nella sua esperienza italiana ha fatto bene nel complesso, quindi è normale che possano essere fatte delle associazioni".