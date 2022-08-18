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Vice Paulo Sousa: ''Il peso dell'esordio può essere una molla in positivo o in negativo, serve carattere''

L'ex vice allenatore della Fiorentina racconta i retroscena dell'ultima terribile apparizione dei viola in Europa.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2022 15:08
Vice Paulo Sousa: ''Il peso dell'esordio può essere una molla in positivo o in negativo, serve carattere'' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Vice Paulo Sousa: ''Il peso dell'esordio può essere una molla in positivo o in negativo, serve carattere''

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex collaboratore tecnico della Fiorentina Victor Sanchez, che ai tempi ricopriva il ruolo di vice allenatore di Paulo Sousa, è tornato a parlare della sventurata ultima apparizione della Fiorentina in Europa, quando i viola furono eliminati ai sedicesimi di finale di Europa League.

Queste le sue parole: ''Siamo arrivati a Firenze con un bel vantaggio, poi in 30 minuti stavamo già sul 2-0. Ma si sentiva che qualcosa non andava, il rigore di Stindl a fine primo tempo ci ha tagliato le gambe e poi è andato tutto a rotoli. Sportivamente parlando, è stata la serata più difficile della carriera.

Assenza Var? C'è una bella differenza, lo so bene perché in Copa Libertadores lo introducono solo dopo la fase a gironi. Penso che però alla fine i giocatori vanno in campo e segnano, senza fare troppo caso a quello che succede dopo.

Peso dell'esordio? Può pesare come no, magari è una molla. Dipende da come uno la vive, ovviamente spero sia uno stimolo positivo. Italiano? L'anno scorso è stato interessante, la proposta di calcio è coraggiosa, rischiosa ma ha pagato; credo che anche questa annata possa essere positiva.

Che ricordo mi ha lasciato Firenze? Quando parliamo di quei due anni ci riferiamo a due anni molto buoni, specie all'inizio. Dopo la prima parte di campionato abbiamo avuto un calo e non siamo riusciti a ripeterci. Ma il ricordo di città, squadra, tifosi è veramente ottimo. La causa della frenata? Non ce n'è una in particolare. Le aspettative crescevano, il mercato non ci ha aiutato, abbiamo perso fiducia e le partite si susseguivano. L'entusiasmo è sceso, è stata una spirale discendente. E' dispiaciuto a noi più che a tutti, credetemi".

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