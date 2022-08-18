Vice Paulo Sousa: ''Il peso dell'esordio può essere una molla in positivo o in negativo, serve carattere''

L'ex vice allenatore della Fiorentina racconta i retroscena dell'ultima terribile apparizione dei viola in Europa.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex collaboratore tecnico della Fiorentina Victor Sanchez, che ai tempi ricopriva il ruolo di vice allenatore di Paulo Sousa, è tornato a parlare della sventurata ultima apparizione della Fiorentina in Europa, quando i viola furono eliminati ai sedicesimi di finale di Europa League.

Queste le sue parole: ''Siamo arrivati a Firenze con un bel vantaggio, poi in 30 minuti stavamo già sul 2-0. Ma si sentiva che qualcosa non andava, il rigore di Stindl a fine primo tempo ci ha tagliato le gambe e poi è andato tutto a rotoli. Sportivamente parlando, è stata la serata più difficile della carriera.

Assenza Var? C'è una bella differenza, lo so bene perché in Copa Libertadores lo introducono solo dopo la fase a gironi. Penso che però alla fine i giocatori vanno in campo e segnano, senza fare troppo caso a quello che succede dopo.

Peso dell'esordio? Può pesare come no, magari è una molla. Dipende da come uno la vive, ovviamente spero sia uno stimolo positivo. Italiano? L'anno scorso è stato interessante, la proposta di calcio è coraggiosa, rischiosa ma ha pagato; credo che anche questa annata possa essere positiva.

Che ricordo mi ha lasciato Firenze? Quando parliamo di quei due anni ci riferiamo a due anni molto buoni, specie all'inizio. Dopo la prima parte di campionato abbiamo avuto un calo e non siamo riusciti a ripeterci. Ma il ricordo di città, squadra, tifosi è veramente ottimo. La causa della frenata? Non ce n'è una in particolare. Le aspettative crescevano, il mercato non ci ha aiutato, abbiamo perso fiducia e le partite si susseguivano. L'entusiasmo è sceso, è stata una spirale discendente. E' dispiaciuto a noi più che a tutti, credetemi".

PEDULLA': ''BARAK VUOLE LASCIARE IL VERONA E COSTA 15 MILIONI. TENIAMO APERTO BAJRAMI, BIRAGHI RINNOVERA''

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