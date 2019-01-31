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Roma, decisiva la partita contro il Milan. Paulo Sousa pronto a subentrare a DiFra

Come raccolto da TMW, se la Roma non dovesse convincere nel prossimo match di campionato contro il Milan, potrebbe arrivare l'esonero di Eusebio Di Francesco. Pronto l'ex tecnico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 16:31
Roma, decisiva la partita contro il Milan. Paulo Sousa pronto a subentrare a DiFra - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come raccolto da TMW, se la Roma non dovesse convincere nel prossimo match di campionato contro il Milan, potrebbe arrivare l'esonero di Eusebio Di Francesco. Pronto l'ex tecnico della Fiorentina che intanto ha preso tempo con una squadra araba che lo aveva cercato perché vuole capire bene la situazione in casa giallorossa. Al portoghese è stato proposto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altri due anni.

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