Sport Mediaset, il Milan ha bocciato Paulo Sousa, in caso di esonero di Montella spazio a Gattuso
Secondo quanto riferisce Carlo Pellegatti di Premium Sport, non ci sarebbe alcuna tentazione di cambiare Montella, ma se i risultati non seguissero le attese alla vigilia di certo abbordabili sfide pe...
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2017 18:38
Secondo quanto riferisce Carlo Pellegatti di Premium Sport, non ci sarebbe alcuna tentazione di cambiare Montella, ma se i risultati non seguissero le attese alla vigilia di certo abbordabili sfide per le ambizioni rossonere, il candidato è uno solo: Rino Gattuso. Non Paulo Sousa nè Mazzarri. E' un'ipotesi, però, che i dirigenti del Milan non vogliono nemmeno prendere in considerazione.
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