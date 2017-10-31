Sport Mediaset, il Milan ha bocciato Paulo Sousa, in caso di esonero di Montella spazio a Gattuso

Secondo quanto riferisce Carlo Pellegatti di Premium Sport, non ci sarebbe alcuna tentazione di cambiare Montella, ma se i risultati non seguissero le attese alla vigilia di certo abbordabili sfide pe...

Secondo quanto riferisce Carlo Pellegatti di Premium Sport, non ci sarebbe alcuna tentazione di cambiare Montella, ma se i risultati non seguissero le attese alla vigilia di certo abbordabili sfide per le ambizioni rossonere, il candidato è uno solo: Rino Gattuso. Non Paulo Sousa nè Mazzarri. E' un'ipotesi, però, che i dirigenti del Milan non vogliono nemmeno prendere in considerazione.

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