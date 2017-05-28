SOUSA: "HO DATO IL MASSIMO PER LA FIORENTINA, A VOLTE E' MEGLIO TENERE LA BOCCA CHIUSA. DRAGO E HAGI.."

Ai microfoni della sala stampa ha parlato l'allenatore della Fiorentina Paulo Sousa: "Meglio fare i bambini che tengono la bocca chiusa che..

In sala stampa, ha continuato a parlare Sousa. Queste le sue parole:

"Ho sempre avuto passione per il calcio, ma purtroppo non l'ho mai espresso esteriormente"

Potevi dare le dimissioni a fine anno scorso? Non posso rispondere a questo, io fatto di tutto per la Fiorentina e i miei giocatori.

Quest'anno abbiamo subito 50 gol, qual è la giustificazione? Abbiamo migliorato molto in fase offensiva, abbiamo portato 3 giocatori in doppia cifra. Non siamo stati bravi in transizione e nelle distanze tra reparti. Poi ci sono tanti fattori che condizionano questo..

Nelle sessioni di mercato erano indicati da te i giocatori? Ho sempre fatto l'allenatore e ho cercato di far dare il massimo. Quelli che sono arrivati e quelli che sono rimasti ho provato a farli migliorare.

Cosa ha deluso più l'uomo Paulo Sousa? Ho sempre detto che non siamo imbattibili ma dovevo trasmettere qualcosa in più. Questa è stata la delusione, perchè non ci sono riuscito. Voglio ringraziare giocatori e il mio staff, perchè abbiamo sempre provato a vincere. Ci sono stati tanti miglioramenti per poter rendere, voglio ringraziare i magazzinieri perchè si fanno in quattro per i ragazzi. Voglio ricordare i miei amici di Firenze perchè insieme abbiamo costruito una grande amicizia.

Cosa vuole dire a Firenze? Ha detto che si voleva far ricordare.. Ho già detto, non posso ripetere

Dragowski, Hagi e Saponara. Che ne pensa? Devono avere un futuro, perchè ne hanno le qualità. Drago è forte nell'uno contro uno, ha molta esplosività. E' migliorato con i piedi perchè era abituato a rilanciare. Gli voglio augurare il meglio. Hagi è straordinario, ambidestro e è migliorato di testa. Deve trovare continuità anche se non è semplice per il suo ruolo. E' giovane, non ho dubbi che Firenze lo sfrutterà al meglio.

Con la proprietà? Volevamo far migliorare la Fiorentina e nessuno mi può dire il contrario

Ha mai pensato di lasciare? No, non ho mai voluto

Cosa le lascia la Serie A, le è piaciuta? Io ho lasciato tutto me stesso qua, sapevo che dovevamo competere con squadre e culture calcistiche complicate.

E' stato bravo a conquistare la Piazza, si aspettava un congedo migliore? Io sono consapevole di aver dato tutto alla Fiorentina, la filosofia e la cultura interna. Sono fiero di questo.

Ci sono delle voci che dicono non può più dire delle verità, è vero? Quando si vuole fare i troppo adulti o intelligenti ci si rimette. A volte preferisco fare il bambino e tenere il bavaglio.. A volte delle mie parole sono state mal interpretate.. Voglio comunque ringraziare anche voi, mi avete fatto crescere (ndr riferito alla stampa).

Matteo Fabiani