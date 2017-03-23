Pedullà conferma: "Cena in corso tra Sousa e il Borussia Dortumund. Incontro a Firenze, ecco dove"

Alfredo Pedullà conferma la notizia dell'incontro a Firenze tra Paulo Sousa e il Borussia Dortumund: "Luogo dell'incontro cambiato

Cena in corso a Firenze tra Michele Puller, vice-presidente del Borussia Dortmund, e Paulo Sousa. A conferma che l’allenatore ormai in uscita dal club viola è il primo della lista del club tedesco. La location è stata cambiata dopo una fuga di notizie: doveva tenersi al Four Season, invece in base a nostre indiscrezione degli ultimi minuti stato scelto l’hotel Villa Cora. Puller ha un ruolo fondamentale nel Dortmund, questo blitz non fa altro che entrare nel vivo della trattativa. Il Borussia punta su Paulo Sousa, la disponibilità del portoghese (che per un periodo era stato seguito e apprezzato anche dalla Juve) è totale. E la cena, con location cambiata per depistare, non è che una conferma.

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