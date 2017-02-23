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Oltre 300 tifosi contestano i Della Valle fuori dal Franchi

Al termine della gara persa contro il Borussia, oltre 300 tifosi si sono radunati fuori dallo stadio Artemio Franchi per contestare i Della Valle: "Bisogna spendere per vincere" e "Della Valle fuori d...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
23 febbraio 2017 23:14
Oltre 300 tifosi contestano i Della Valle fuori dal Franchi -
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Al termine della gara persa contro il Borussia, oltre 300 tifosi si sono radunati fuori dallo stadio Artemio Franchi per contestare i Della Valle: "Bisogna spendere per vincere" e "Della Valle fuori dalle p..." gli slogan più in utilizzati.

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