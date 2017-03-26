Kalinic al Borussia Dortmund? Forse, ma prima la Fiorentina gli offrirà un nuovo contratto

La Fiorentina tenterà di trattenere a Firenze il bomber croato offrendo un contratto più lungo e più ricco

Il Corriere fiorentino parla di Kalinic e del suo futuro, se il tecnico portoghese della Fiorentina Paulo Sousa dovesse accettare il corteggiamento del Borussia Dortmund, ci sarebbero tante per Kalinic in giallonero, magari dopo la cessione di Aubameyang (l’asso del Dortmund) a una big europea. Ad aprile il direttore generale viola Pantaleo Corvino e il procuratore del giocatore Erceg hanno in programma un contatto diretto. Il rischio che Kalinic vada via c’è, ma la Fiorentina vorrebbe fare un tentativo per allungargli il contratto e tenerlo in viola.