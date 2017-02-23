Quante emozioni in 45': 2-1 viola al Borussia, Kalinic e Borja gol

La Fiorentina chiude la prima frazione di gara contro il Borussia sul 2-1. Subito un brivido con il palo centrato al 7' da Vestergaard, ma al 15' ci pensa Kalinic a far esplodere il Franchi: grande pr...

La Fiorentina chiude la prima frazione di gara contro il Borussia sul 2-1. Subito un brivido con il palo centrato al 7' da Vestergaard, ma al 15' ci pensa Kalinic a far esplodere il Franchi: grande progressione di Bernardeschi che si fa mezzo campo palla al piede e serve un cioccolatino al croato, che solo davanti a Sommer non sbaglia. La viola potrebbe raddoppiare subito con le conclusioni di Berna e Chiesa, ma lo stesso Sommer si supera. Ma il 2-0 è nell'aria ed arriva al 28': Vestergaard scivola clamorosamente al posto di rinviare e Borja borseggia il pallone spedendo in rete. Il Borussia reagisce: al 41' parata super di Tata su conclusione di Drmic. Poi i tedeschi accorciano le distanze: Hermann viene spinto in area da Olivera e Stindl dagli undici metri spiazza Tata.