Allarme per 4000 hooligans domani: la decisione del prefetto

E' scattato il potenziale allarme hooligans per la gara di domani sera tra Fiorentina e Borussia. Il prefetto Alessio Giuffrida ha infatti firmato l’ordinanza antialcol per il match di Europa League....

E' scattato il potenziale allarme hooligans per la gara di domani sera tra Fiorentina e Borussia. Il prefetto Alessio Giuffrida ha infatti firmato l’ordinanza antialcol per il match di Europa League. Il provvedimento segue alla constatazione che sono attesi circa 4mila tifosi tedeschi e che questi ultimi sono soliti riunirsi nelle principali piazze delle città ospitanti, facendo uso di alcolici.

Questo ha portato a ritenere che sussista "un potenziale situazione di rischio per le possibili conseguenze pregiudizievoli per l’ordine pubblico – si legge nell’ordinanza – connesse sia al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, sia alla prevedibile dispersione di un numero elevato di bottiglie di vetro o lattine e soprattutto per l’uso delle stesse come corpi contundenti o armi improprie per offendere o arrecare danno. A scopo preventivo è stato quindi deciso, come in altre analoghe occasioni, di vietare la vendita per asporto di alcolici di qualsiasi gradazione, nonché di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, nel centro storico di Firenze e nell’area circostante lo stadio Franchi".