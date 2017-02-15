Hecking: "Ci interessa di più la Bundesliga. Sousa non lo conosco, ma..."

Alla vigilia della gara di Europa League al Borussia Park di Monchengladbach, parla in conferenza stampa il tecnico dei tedeschi Dieter Hecking: "Domani sarà una festa nel senso che si tratta di una p...

Alla vigilia della gara di Europa League al Borussia Park di Monchengladbach, parla in conferenza stampa il tecnico dei tedeschi Dieter Hecking: "Domani sarà una festa nel senso che si tratta di una partita di Europa League. Noi faremo un sol boccone della Fiorentina? Mai detto. Sousa? Non lo conosco personalmente, sarò felice di farlo domani. Chi mi piace dei viola? Tutta la squadra, giocano un calcio molto offensivo. Obiettivi? Noi siamo concentrati principalmente sulla Bundesliga e siamo sempre in corsa in coppa nazionale".