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SOUSA A CENA COL BORUSSIA: STASERA IN CENTRO A FIRENZE

Secondo quanto viene riportato da FirenzePost, questa sera sarebbe in programma all’Hotel Fuor Season di Firenze una cena tra il tecnico della Fiorentina e Reinhard Rauball, presidente del Borussia Do...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 marzo 2017 18:37
SOUSA A CENA COL BORUSSIA: STASERA IN CENTRO A FIRENZE - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto viene riportato da FirenzePost, questa sera sarebbe in programma all’Hotel Fuor Season di Firenze una cena tra il tecnico della Fiorentina e Reinhard Rauball, presidente del Borussia Dortmund. La notizia, con il passare dei minuti, sta trovando sempre maggiori conferme. E' possibile che durante la cena si parli anche di Nikola Kalinic, ma quello che è certo è che Sousa è sempre più lontano dalla panchina viola. Restano certo tutte le perplessità del caso sul fatto di incontrarsi a Firenze, nella città della squadra allenata in questo momento dal lusitano.

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