SOUSA A CENA COL BORUSSIA: STASERA IN CENTRO A FIRENZE

Secondo quanto viene riportato da FirenzePost, questa sera sarebbe in programma all’Hotel Fuor Season di Firenze una cena tra il tecnico della Fiorentina e Reinhard Rauball, presidente del Borussia Do...

Secondo quanto viene riportato da FirenzePost, questa sera sarebbe in programma all’Hotel Fuor Season di Firenze una cena tra il tecnico della Fiorentina e Reinhard Rauball, presidente del Borussia Dortmund. La notizia, con il passare dei minuti, sta trovando sempre maggiori conferme. E' possibile che durante la cena si parli anche di Nikola Kalinic, ma quello che è certo è che Sousa è sempre più lontano dalla panchina viola. Restano certo tutte le perplessità del caso sul fatto di incontrarsi a Firenze, nella città della squadra allenata in questo momento dal lusitano.