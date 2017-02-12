Jantschke avverte la viola: "Siamo più compatti che in passato"

Il difensore del Borussia Monchengladbach Tony Jantschke ha parlato dello stato di forma della squadra, prossima avversaria della Fiorentina in Europa League: “Credo che adesso siamo molto più compatt...

Il difensore del Borussia Monchengladbach Tony Jantschke ha parlato dello stato di forma della squadra, prossima avversaria della Fiorentina in Europa League: “Credo che adesso siamo molto più compatti rispetti a qualche settimana fa. I centrali difensivi hanno coperto una grande porzione di campo nella gara di ieri (vinta per 1-0 contro il Werder Brema ndr), proprio come hanno fatto gli altri ragazzi in campo. Le cose adesso stanno andando bene e dobbiamo proseguire così, giocando come stiamo facendo adesso”.