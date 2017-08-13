Aubameyang: "Io voglio tornare al Milan ma loro stanno dormendo. Che devo fare?"

Su Instagram durante una diretta il centravanti del Borussia ha risposto alla domanda di un tifoso del Milan. Brutte notizie per Nikola Kalinic?

Una diretta su Instagram che farà discutere. Dopo aver espresso dubbi sul suo futuro al Borussia Dortmund, Pierre Aubameyang ha risposto ad alcune domande dei tifosi del Milan. A una precisa domanda di Sandro l’attaccante ha replicato con un “io voglio tornare, loro stanno dormendo, che devo fa…”. E poi quando gli hanno fatti notare che la maglia numero 7 è libero ha mimato il gesto come se fosse l’annuncio dello speaker di San Siro, strizzando l’occhio. Aubameyang è la dolce ossessione del Milan dallo scorso gennaio, come vi abbiamo raccontato passo dopo passo, il primo nome sondato: missioni, incontri, vertici segreti. Intanto il Borussia è assediato dal Barcellona per Dembelè, saranno giorni intensi. E nello stesso tempo il Milan può decidere di prendere Kalinic in qualsiasi momento, da domani in poi. Mentre Aubameyang manda eloquenti messaggi via social…

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