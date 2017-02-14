Nazione: contro il Borussia per dare credibilità ad una stagione
La Nazione oggi in edicola evidenzia come la gara contro il Borussia, in programma questo giovedì in Germania, unitamente al ritorno a Firenze 8 giorni dopo, rappresenti uno snodo fondamentale per la...
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2017 10:37
La Nazione oggi in edicola evidenzia come la gara contro il Borussia, in programma questo giovedì in Germania, unitamente al ritorno a Firenze 8 giorni dopo, rappresenti uno snodo fondamentale per la stagione viola. Il quotidiano scrive che sarà sicuramente dura, ma queste due partite rappresentano il modo migliore per dare un senso alla stagione della Fiorentina.