Il Borussia Dortmund forte su Badelj, pronta offerta da 5 milioni, vogliono chiudere subito

I tedeschi hanno individuato Milan Badelj come rinforzo perfetto per il loro centrocampo. Ma occhio alla concorrenza italiana

Come riporta La Nazione, entro pochi giorni potrebbe esserci un contatto importante, forse decisivo, tra il procuratore di Badelj e il Borussia Dortmund. E’ la Bundesliga la prima opzione per il croato, nonostante le richieste che arrivano dall’Italia con il ‘solito’ Milan il pole. I tedeschi, però, sarebbero interessati a chiudere con il centrocampista ma sulla base di cinque milioni. Cifra che la Fiorentina ritiene troppo bassa, anche perché vorrebbe ricavare almeno otto milioni. Alla fine probabilmente si troverà una soluzione che metta d’accordo le tre parti.