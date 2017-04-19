Sousa a Montecarlo per Monaco-Borussia. Ulteriori contatti con il Dortmund?

L'allenatore della Fiorentina sarà nel Principato per assistere alla partita di ritorno dei quarti di Champions

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio pare che il quarto di finale di Champions League, in programma allo "Stade Louis II", tra il Monaco ed il Borussia Dortmund avrà anche un'ospite di eccezione. Stando a quanto riportato dal quotidiano sembra infatti che l'allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, sarà presente nel Principato per assistere alla partita tra la squadra guidata dal suo connazionale Leonardo Jardim ed i tedeschi del Dortmund, con i quali pare che il portoghese abbia già avuti contatti alcune settimane fa.