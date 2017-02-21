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Valcareggi: "Europa, la viola può farcela. Giampaolo non è il solo..."

Furio Valcareggi, agente e tifoso viola, ha parlato di Fiorentina a Lady Radio, ripartendo dalla gara di coppa: "In Germania la Fiorentina ha vinto giocando male, mentre a Milano hanno perso giocando...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 febbraio 2017 17:53
Valcareggi: "Europa, la viola può farcela. Giampaolo non è il solo..." -
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Furio Valcareggi, agente e tifoso viola, ha parlato di Fiorentina a Lady Radio, ripartendo dalla gara di coppa: "In Germania la Fiorentina ha vinto giocando male, mentre a Milano hanno perso giocando meglio dei rossoneri. La squadra di Sousa ormai è quasi fuori dalla corsa in campionato all’EL, ma credo che ancora ci siano delle possibilità di agganciare quel treno. Giampaolo? E’ uno dei candidati per la panchina in vista della prossima stagione, ma non è il solo”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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