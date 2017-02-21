Valcareggi: "Europa, la viola può farcela. Giampaolo non è il solo..."

Furio Valcareggi, agente e tifoso viola, ha parlato di Fiorentina a Lady Radio, ripartendo dalla gara di coppa: "In Germania la Fiorentina ha vinto giocando male, mentre a Milano hanno perso giocando...

A cura di Redazione Labaroviola 21 febbraio 2017 17:53

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