Antognoni, la targa della Fiesole ed il "Post muto": "La tua eleganza verrà tramandata per l'eternità"

L'omaggio della Fiesole ad Antognoni in una targa

Oggi sul profilo Instagram è apparso un post di Giancarlo Antognoni con la didascalia "Post muto!", una sua foto con una targa firmata "I ragazzi della Fiesole". Ecco il testo: "La nostra amicizia, il sentimento di fratellanza che ci unisce si libra al di sopra degli uomini e delle cose. La tua innata eleganza, in campo e fuori, la tua bontà e la tua generosità rimarranno svoltate nei nostri cuori e verranno tramandate per l'eternità. Da chi ama il calcio, in qualsiasi parte del mondo, hai sempre ricevuto grande stima e rispetto destinati solo ai Grandi Uomini. Come i nostri splendidi monumenti farai sempre parte della nostra storia, la tua classe, la tua fedeltà il tuo senso di appartenenza sono stelle che brilleranno in modo indelebile nel nostro cielo".

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