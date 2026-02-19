19 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:26

Nazione: “Nuova Fiesole? Da fine marzo sarà visibile. I lavori strutturali del primo lotto finiranno tra un anno”

Il 30 aprile 2027 le verifiche funzionali degli impianti

Intanto, però, a parlare è il cantiere, con la curva prende forma davvero. E da fine marzo non sarà più solo un progetto: sarà un pezzo di stadio che si vede. Ma quando tornerà a disposizione del popolo viola? Come da cronoprogramma reso noto lo scorso dicembre, i lavori strutturali del primo lotto della ristrutturazione finiranno il 16 febbraio 2027. Il 30 aprile 2027 saranno poi completate le verifiche funzionali degli impianti e delle strutture e le correlate opere di finitura. Lo riporta La Nazione.

