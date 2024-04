Curva Fiesole lancia l’appello: “Dare il massimo anche per chi ha preferito il divano”

Attraverso la pagina Instagram di “Fuori dal coro”, la Curva Fiesole lancia un ulteriore appello, dopo quello effettuato qualche giorno fa, ed i diversi striscioni appesi per Firenze, per la sfida di stasera col Viktoria Plzen. Diverse frasi che incitano chi sarà allo stadio a dare il massimo per sostenere la Fiorentina e trascinarla in semifinale di Conference League.

LEGGI ANCHE, NICO POTREBBE PARTIRE IN ESTATE