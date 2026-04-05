Corriere Fiorentino: “Lo ‘scheletro’ della Fiesole è pronto. Tra un anno la curva dovrà aprire”

Un pezzo alla volta, la nuova curva Fiesole inizia a prendere forma. Trave dopo trave, i lavori avanzano, anche se non al ritmo immaginato dai tifosi della Fiorentina, delusi di non poter soffiare le candeline per il centenario viola seduti sui gradoni della nuova curva. Una speranza svanita ormai mesi fa con l’ammissione della sindaca Sara Funaro che nell’approvare la variante al progetto ha ammesso i ritardi intermedi nei lavori e posticipato l’apertura della curva. Dunque servirà più tempo, ma ora finalmente anche l’occhio del tifoso più disilluso può apprezzare l’avanzamento dei lavori.

Mercoledì – una manciata di giorni dopo rispetto alla data indicata nel cronoprogramma – gli operai hanno posizionato anche l’ultima trave che di fatto completa la struttura della nuova curva. In gergo si chiama catino, in pratica è lo ‘scheletro’ della Fiesole che sarà. Superato l’intoppo della trave disallineata – rispedita in officina a Pordenone e poi tornata al suo posto –, le operazioni sono filate lisce. Adesso il ‘terreno’ è pronto per iniziare la posa dei gradoni. Poi toccherà alla copertura.

Fasi altrettanto delicate e decisive per rispettare la (serrata) tabella di marcia fissata dal cronoprogramma. Entro il 30 aprile 2027 infatti i lavori del primo lotto dovranno essere conclusi. Di fatto, manca un anno. Una corsa in cui il tempo non sembra essere un alleato. Il montaggio dei gradoni andrà avanti fino a ottobre inoltrato, mentre la copertura dovrà essere assemblata a settembre. Entro febbraio 2027 sono previsti i lavori per i rivestimenti e controsoffitti della copertura. L’ultimo mese a disposizione – tra marzo e aprile 2027 – servirà per le prove tecniche e di funzionalità. Se tutto va bene e se il cronoprogramma verrà rispettato in toto, la Fiesole sarà aperta al pubblico a maggio 2027. Lo scrive il Corriere Fiorentino.