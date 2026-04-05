Corriere Fiorentino esalta Fagioli: “Sempre più fulcro della Fiorentina. Cresce il rimpianto azzurro”

La gioia del terzo gol stagionale, il secondo in campionato, la rabbia per l’interpretazione dell’arbitro Guida che con l’ammonizione di ieri (per simulazione) ha sentenziato l’assenza di Nicolò Fagioli, causa squalifica, lunedì al Franchi quando la Fiorentina affronterà la Lazio.

La gara di Verona, terminata con una vittoria che consente ai viola di superare in classifica il Cagliari, ha due grandi protagonisti: e se uno è De Gea che tiene in corsa i suoi compagni parando a ripetizione («A volte si accetta il brutto e si prendono i tre punti», ha detto Vanoli commentando la gara), l’altro è il centrocampista, che a dieci minuti dalla fine resta lucido al momento del tiro e piazza il pallone alle spalle di Montipò. Un lampo (di classe) nel grigiore di 90 minuti sui quali pesavano le tante assenze, sufficiente a regalare ulteriore continuità a una Fiorentina che allunga ancora sulla zona retrocessione in virtù del quarto risultato utile consecutivo dopo la sconfitta di Udine. Un cerchio che Fagioli ha idealmente chiuso in attesa di rientrare in campionato quando alla la Fiorentina sarà di scena a Lecce al Via del Mare, e che adesso può consentirgli di concentrarsi sulla doppia sfida al Crystal Palace.

Lui che era stato il migliore in campo in una sconfitta interna proprio contro gli scaligeri da metà dicembre non ha smesso di tenere alto il suo standard, diventando un riferimento ma pure un’alternativa valida negli inserimenti in area di rigore. Se a Como il gol era arrivato al termine di un’iniziativa personale, a Verona Fagioli ha scelto la precisione, esultando poi con tutto il gruppo. Una sorta di liberazione al termine di una sosta in cui di Fagioli si era parlato anche e soprattutto in ottica azzurra visto il dibattito aperto sulla sua eventuale convocazione. Ora che ha già toccato il suo record personale di realizzazioni (già con Juventus e Cremonese c’era riuscito) il cammino da affrontare in Conference e una salvezza da blindare sono i primi obiettivi di Fagioli, ma quella di ieri è l’ennesima prova di una stagione che lo sta inevitabilmente rilanciando anche in chiave Nazionale. Lo riporta il Corriere Fiorentino.