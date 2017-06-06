La Curva Fiesole omaggia Sarti: "Ciao Giuliano, ora difendi le porte del cielo come sapevi fare tu"
L'omaggio della Curva Fiesole nei confronti di Giuliano Sarti, numero uno viola del primo scudetto. Striscione appeso ai cancello dello stadio Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2017 23:38
Questo lo striscione che i tifosi della Curva Fiesole hanno appeso ai cancelli dello Stadio Franchi questa sera in onore di Giuliano Sarti, numero uno della Fiorentina dello scudetto del 56 che ancora viveva a Firenze e amava la squadra viola. Questo lo striscione dei ragazzi della Curva Fiesole: "Ciao Giuliano, ora difendi le porte del cielo come sapevi fare tu"