In vendita il poster a tiratura limitata della coreografia della Fiesole contro la Juventus, costa 10 euro

L'ATF ha messo in vendita il poster a tiratura limitata della coreografia esibita dalla curva Fiesole contro la Juventus domenica scorsa prima del match terminato per 3-0 in favore della Fiorentina. I...

L'ATF ha messo in vendita il poster a tiratura limitata della coreografia esibita dalla curva Fiesole contro la Juventus domenica scorsa prima del match terminato per 3-0 in favore della Fiorentina. Il poster avrà un costo di acquisto pari a 10 euro e il ricavato servirà per finanziare le multe prese dai tifosi che hanno partecipato alla coreografia.

Il poster si potrà ritirare presso tutte le associazioni e potrà essere prenotato anche online tramite richiesta all'associazione ACCVC, mandando una mail con la copia del relativo bonifico